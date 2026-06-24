Почти 50 тысяч участников объединило «Движение Первых» в Ставрополе

Молодежь участвует в различных проектах. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе прошло заседание координационного совета по поддержке «Движения Первых». Участники обсудили результаты работы местного отделения и реализацию собственных проектов на территории города.

«Сегодня в Ставрополе работают 111 первичных отделений "Движения Первых", а число зарегистрированных участников и наставников достигло почти 50 тысяч человек. Это показывает высокий интерес молодежи к проектам, которые помогают раскрывать таланты, развивать лидерские качества и находить единомышленников», - заявил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Так, военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» считается одной из самых масштабных. В отборе на проект поучаствовали порядка 12 тысяч человек. На муниципальном этапе между собой соревновались около 150 команд.

Также городские власти уверены, что интерес вызвала и Всероссийская игра «Семейная зарница». А в проекте «Вызов Первых» приняли участие более 300 детей. Победители будут представлять город на региональном этапе.

А ранее в Кисловодске прошла первая автобусная экскурсия по местам боевой славы. Мероприятие провели в День памяти и скорби. Экскурсоводы за полтора часа показали многие памятные места города.

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