В Ставропольском крае начали принимать заявки на субсидии для агротуризма

Власти принимают заявки на субсидии для агробизнеса на Ставрополье Фото: Елена АРАКЕЛЯН. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье власти начали принимать заявки на предоставление субсидий для агротуризма. Предприниматели могут направить деньги на благоустройство территорий, развитие инфраструктуры и покупку оборудования. За прошлый год фермы, винодельни, этнокомплексы и агропарки приняли 320 тысяч жителей и гостей края.

«Наша задача – помогать развивать это направление, создавать новые точки притяжения на селе, делать отдых комфортнее и открывать дополнительные возможности для развития сельских территорий. Прием заявок продлится до 29 июня в электронном формате через Портал предоставления мер государственной поддержки», – пишет губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Со всей актуальной информацией об условиях поддержки предпринимателей в сфере агробизнеса можно ознакомиться на сайте министерства сельского хозяйства Ставропольского края.

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