Соединяющую два населенных пункта трассу ремонтируют на Ставрополье

Фото: миндор Ставропольского края

В Буденновском округе Ставрополья идет ремонт трассы, соединяющей село Архангельское и поселок Плаксейка. Протяженность дороги составляет 2,2 километра. Один участок только начали чинить, а работы на втором кипят. Рабочие закончили 50% плана.

«Выбранные участки проходят через село Архангельское и поселок Плаксейка. Новая дорога позволит обеспечить безопасный проезд транспорта через населенные пункты и связать их с общей дорожной сетью региона», – заявил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Евгений Штепа.

Специалисты укрепляют дорогу к нормативному состоянию. В частности, обновляют основание и покрытие, делают лучше обочины, устанавливают элементы безопасности. Работы на этом участке дороги ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru