Продукты подешевели, а услуги подорожали на Ставрополье за май 2026 года

Продукты подешевели, а услуги подорожали на Ставрополье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье увеличилась стоимость услуг и непродовольственных товаров, в то время как продукты наоборот подешевели в мае 2026. На изменение цен повлияло множество факторов.

«Годовая инфляция в Ставропольском крае по итогам мая составила 5,9%, что немногим больше, чем в России (5,3%). В целом экономика региона развивается стабильно, и мы видим, что рост местного производства помогает сдерживать увеличение цен на продукты», – сообщили в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

За месяц продукты подешевели. Сильнее всего цены снизились на помидоры с огурцами, что связано с сезонностью. Зато выросла стоимость непродовольственных товаров, таких как бытовая химия и моющие средства. Рост цен связывают с более дорогим сырьем и расходами на логистику.

Самое заметное подорожание отмечается в сфере услуг. Например, из-за повышенного спроса в летний сезон, ощутимо выросли цены на билеты на поезда дальнего следования. Дороже стало ремонтировать бытовую технику: мастера отмечают рост цен на запчасти и расходные материалы.

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