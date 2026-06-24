Убил женщину, покалечил друзей: 16-летний парень устроил в Дагестане страшную аварию

Авария унесла жизнь женщины-пешехода Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Махачкале произошла авария, которая унесла жизнь 53-летней местной жительницы. По информации Следственного управления СКР по Дагестану, 16-летний парень катался по городу на автомобиле Hyundai Solaris. В силу возраст прав у него не было.

На улице Мраморной в Кировском районе он не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил женщину-пешехода и врезался в стену. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте ДТП.

Помимо этого травмы получили двое несовершеннолетних пассажиров иномарки 14-ти и 16-ти лет. Им потребовалась госпитализация.

Водитель не пострадал – его спасли подушки безопасности. Фото: ГУ МВД по Дагестану

На допросе подросток сообщил, что ехал из магазина домой, а где взял ключи «честно говоря, не помнит». Родители о его поездке не знали. Парень признался, что ранее один раз уже пользовался машиной.

После вопроса следователя, осознает ли он, что совершил и что могли погибнуть и его приятели, юноша опустил голову: «Я сейчас в таком состоянии, что не могу нормально ответить. Когда садился за руль, не думал, чем может закончиться».

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктов «в» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, не имеющим права управления транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по РД.

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