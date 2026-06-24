Новую технику закупили для водоканала на Ставрополье

Фото: соцсети губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

На Ставрополье для водоканала закупили новую технику. В июне 2026 года в подразделения отправили экскаваторы, каналопромывочная и илососная машины и другой спецтранспорт. Автопарк обновили в Пятигорске, Ессентуках, Буденновском, Советском, Ипатовском и Кочубеевском округах.

«Наличие современной спецтехники в распоряжении специалистов означает, что аварии на сетях будут устраняться быстрее, а качество работы будет выше. Поэтому обновление парка машин и оборудования – работа системная. На основе анализа аварийных ситуаций, учитываем текущую потребность и работаем на упреждение», – говорит губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Сотрудников учреждений учат работать с новой техникой. Как добавил Владимиров, за последние пять лет автопарк водоканала обновился на более чем 210 машин. Их используют для самых разных нужд. Технику покупают за счет краевого бюджета, инвестиций и лизинга.

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