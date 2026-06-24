С экс-директора санатория олигарха Кайшева взыскали 142 млн рублей в Пятигорске

С экс-директора санатория олигарха Кайшева взыскали 142 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пятигорский городской суд взыскал с бывшего директора санатория олигарха Кайшева 142 млн рублей за самовольное присоединение к газораспределительной сети. Годами они воровали природный газ у компании.

«Судом установлено, что гр. К., являясь в 2016 году учредителем ООО “Санаторий Минеральные Воды-2”, совместно с иными лицами, используя врезку, осуществили самовольное технологическое присоединение к газораспределительной сети в обход приборов учета потребления газа», – комментируют в пресс-службе судов Ставропольского края.

Компания, поставляющая газ, потребовала взыскать с санатория 142 млн рублей. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме, но решение еще не вступило в законную силу. Стороны могут его обжаловать.

Напомним, что санаторий, ранее принадлежавший бывшему председателю правительства КЧР Владимиру Кайшеву, продают с молотка за 450,7 млн рублей.

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