СтГАУ за год поднялся на 16 мест в Национальном рейтинге университетов

Фото: СтГАУ

Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ) укрепился в Национальном рейтинге вузов «Интерфакс». Учреждение за год поднялось на 16 мест по итогам НРУ-2026, опубликованного 24 июня, и занял 66 место.

В исследовании участвовали 395 российских вузов. Рейтинг формировали по совокупности ключевых показателей. Среди них образование, исследования, социальная среда, сотрудничество, инновации и предпринимательство, а также бренд.

Так, по итогам НРУ-2026 СтГАУ поднялся на ряд позиций. В сводном рейтинге университетов СКФО вуз вошел в тройку лидеров. А среди учреждений, подведомственных Минсельхозу России, он занял второе место.

В рейтингах «Инновации и предпринимательство» и «Бренд» вуз показал одни из лучших результатов по стране. В направлении «Инновации и предпринимательство» СтГАУ оказался на седьмом месте, набрав 695 баллов. Это высший показатель среди аграрных университетов и во всем СКФО. Ставропольский вуз обогнали НИУ ВШЭ и Университет ИТМО.

В рейтинге «Бренд» СтГАУ оказался на 37 позиции с 262 баллами. Среди аграрных вузов и университетов Северо-Кавказского федерального округа это самый высокий показатель.

«Результаты рейтинга отражают системную работу по развитию вуза как научно-технологического центра. Сегодня главный заказчик инноваций – реальный сектор экономики, поэтому мы работаем в тесной связке с бизнесом: разрабатываем и внедряем в производство именно те технологии, которые остро востребованы в АПК и дают конкретный результат для экономики», – сказал ректор СтГАУ Владимир Ситников.