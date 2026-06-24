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НовостиОбщество24 июня 2026 10:40

Суд взыскал 3,4 млн рублей с предприятия в Невинномысске

Руководству пришлось выплатить долг по зарплате 10 работникам
Данил ЮРКОВ
С компании в Невинномысске взыскали долги по зарплате

С компании в Невинномысске взыскали долги по зарплате

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Невинномысске суд взыскали 3,4 млн рублей с предприятия. По данным прокуратуры, организация задолжала эту сумму 10 работникам. Люди не дополучали зарплату, пока не вмешались надзорники.

«Прокуратура направила исковое заявление в суд о взыскании с работодателя 3,4 млн рублей задолженности по заработной плате, компенсаций за задержку выплаты и морального вреда», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Суд полностью удовлетворил требования надзорного органа. Теперь прокуратура следит за тем, как работодатель будет выдавать зарплату. Почему компания не могла заплатить сотрудникам, не уточняется.

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