Водоканал оштрафовали на Ставрополье за отказ в подключении четырех абонентов

Водоканал оштрафовали на два миллиона на Ставрополье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Предгорном округе Ставрополья водоканал оштрафовали за отказ четырем местным жителям в подключении к сетям водоснабжения. Абоненты обратились в компанию с документами, чтобы в их дома начали подавать воду. На запрос им ответили отказом, причем объективных причин для этого не было.

«По данным фактам прокуратура в отношении ресурсоснабжающей организации возбудила четыре дела об административных правонарушениях», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края .

Компания получила штраф в размере двух миллионов рублей по части 1 статьи 9.21 КоАП РФ (нарушение субъектом естественной монополии установленного порядка подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабжения).

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