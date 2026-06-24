Житель Ставрополья получил 10 суток ареста за незаконную торговлю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае мужчина, не заплативший миллион рублей по 63 штрафам, 10 суток просидит под арестом. На него составляли протоколы за незаконную торговлю, только вот платить за них он не собирался.

По итогу у ставропольца скопился долг в миллион рублей. Материалы передали судебным приставам, которые нашли должника. Его доставили в отделение, где составили 15 административных протоколов за уклонение от административного наказания. Суд назначил 10 суток заключения в камере.

«Судебные приставы Ставрополья напоминают административным правонарушителям, что неуплата штрафа в срок влечет его удвоение, грозит административным арестом на срок до 15 суток, либо обязательными работами – до 50 часов», – рассказали в ГУФССП России по Ставропольскому краю.

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