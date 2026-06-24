На Ставрополье с помощью ИИ удалили 20 нарушителей на ЕГЭ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае с помощью искусственного интеллекта удалось обнаружить и удалить 20 нарушителей правил проведения ЕГЭ. Во время экзамена нейросети выявляют нарушения, после чего отправляют метки наблюдателям. В основном они фиксируют мобильные телефоны, беспроводные наушники и другие средства связи, которые запрещено проносить на экзамен.

«Сейчас работает система искусственного интеллекта. Данные мы получаем в режиме онлайн: еще идет экзамен, нам уже приходит метка. Согласно полученным меткам, на текущий период 20 человек удалено с экзамена», — пояснила на пресс-конференции в ЦУР министр образования Ставропольского края Мария Смагина.

Министр также призвала сдающих и их родителей с пониманием относиться к процедуре досмотра перед экзаменом. С ее слов, досмотр проводится для обеспечения безопасности и объективности процедуры сдачи ЕГЭ.

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