В Ставрополе вырастет стоимость проезда на маршрутах №48, 50, 8 и 42м Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 8 июля 2026 года в Ставрополе изменится стоимость проезда на маршрутах №48 «ж/к "Соборный" – улица Чехова», №50 «ж/к "Рубин" – школа №44» и №42м «204 квартал – улица Атаманская», а с 9 июля – на маршруте №8 «улица Атаманская – ж/к "Олимпийский". Об этом сообщили в администрации краевой столицы.

Теперь цена одной поездки на автобусах №42м и №8 составит 50 рублей, а на №48 и №50 – 60 рублей.

«Основными причинами повышения стоимости проезда, которые заявлены перевозчиком, стало повышение цен на запасные части транспортных средств, горюче-смазочные материалы, товары, необходимые для осуществления деятельности предприятий», – заявили в мэрии города.

Эти маршруты, напоминают в администрации, осуществляют перевозки по нерегулируемому тарифу. Перевозчик устанавливает его самостоятельно. Органы государственной и муниципальной власти не имеют полномочий регулировать цену проезда на таких маршрутах.

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