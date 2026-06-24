Билайн развеял 5 мифов о 5G

В рамках подготовки к запуску 5G* в Ставрополе Билайн обновил программное обеспечение ядра сети. У клиентов, чьи смартфоны поддерживают использование этой технологии в России, появится индикация 5G, а название сети поменяется на «bee.test.5G»*.
Несмотря на то, что о связи нового поколения знают многие, вокруг 5G по-прежнему немало стереотипов. Вот основные из них.
Факт: тестирование бесплатно. Подключать отдельный тариф или услугу не нужно. Достаточно смартфона с поддержкой 5G в России, СИМ-карты с 4G/LTE* и нахождение в зоне теста.
Факт: телефон, совместимый с 5G, автоматически подключается к сети, а на экране появляется значок нового стандарта – там же, где обычно отображается 4G* или LTE. Если это не произошло, следует в настройках устройства перейти в раздел «Мобильная сеть», нажать на нужную СИМ-карту и в пункте «Режим/тип сети» выбрать режим с 5G.
Факт: В настоящее время, помимо жителей Ставрополя, пятый стандарт связи оценивают клиенты Билайна и из других регионов России.
Факт: технология не является прямой причиной перегрева или быстрого разряда смартфона.
Факт: в основе 5G и 4G – одни и те же неионизирующие радиоволны. Они не представляют угрозы для человека. А базовые станции получают санитарные паспорта.
Оставить обратную связь о работе 5G можно на сайте Билайна.
Скорость передачи данных и зона покрытия на этом этапе останутся без изменений. Проект призван подготовить сеть и клиентские устройства к следующим шагам запуску 5G, когда будут решены регуляторные вопросы по частотному спектру.
*5G – 5 Джи – пятое поколение мобильной связи.
4G – 4 Джи – четвертое поколение мобильной связи.
bee.test.5G – би тест 5 Джи.
LTE – Long-Term Evolution (англ.) – долговременное развитие.
Реклама, ПАО «ВымпелКом». Организатор и подробнее на сайте beeline.ru
г. Москва, ОГРН 1027700166636, erid: 2W5zFJX5JRF