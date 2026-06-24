На Ставрополье прошло награждение Всероссийского конкурса школьных музеев

Фото: соцсети губернатора Владимира Владимирова

Победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса школьных музеев «Военно-исторические диорамы: история в деталях» наградили сегодня на Ставрополье. Мероприятие проводит партия «Единая Россия».

«Поздравляю ребят, педагогов и наставников. Такие проекты помогают сохранять историческую память и передавать ее новым поколениям. Желаю достойно представить край на всероссийском уровне», – пишет в социальных сетях губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

В этом году работы на конкурс представили 34 музея образовательных организаций Ставрополья. Лучшими среди городских стали музеи Кисловодска, Минеральных Вод и Михайловска. Среди сельских музеев победителями и призерами стали команды из поселка Новотерского, села Краснокумского, села Русского и станицы Незлобной. Все победителя и призеры вышли в финал Всероссийского конкурса.

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