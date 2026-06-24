Две ставропольских школьницы отправятся в научную экспедицию к Северному полюсу

К Северному полюсу они отправятся на атомном ледоколе «50 лет Победы» в августе 2026 года. Фото: с сайта проекта «Ледокол знаний»

Трое школьников Северо-Кавказского федерального округа, в том числе двое из Ставрополья, стали победителями отбора в седьмую арктическую экспедиции «Росатома» «Ледокол знаний». Теперь они в составе 27 победителей из России отправятся к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы» в августе 2026 года.

Седьмой сезон «Ледокола знаний» собрал более 73 тысяч школьников, учащихся колледжей и техникумов из 89 регионов страны. В финал вышли 48 участников. Заключительный этап конкурсного отбора прошел в формате «научного спарринга». Состязание команд из Северного Кавказа посвящалось перспективному направлению современной медицины — лонжевити, то есть продлению здоровой и активной жизни с помощью ядерной диагностики, генетических тестов и персонализированной терапии.

Объективность судейства обеспечивало жюри, в которое вошли эксперты атомной отрасли, представители Минпросвещения России, а также ведущих образовательных и молодежных организаций.

В честь Года единства народов России впервые в истории проекта экспедиция на Северный полюс объединит на одном маршруте школьников всех федеральных округов страны. Кроме того, в этом году организаторы и жюри конкурса определили победителей в специальных номинациях: «Полярная звезда», «Штурман знаний», «Атомное сердце».

Как рассказала капитан атомного ледокола «Ямал» Марина Старовойтова, успех работы в Арктике зависит от слаженной работы экипажа, где каждый своим трудом вносит вклад в достижение общего результата.

В этом году география конкурса значительно расширилась: в нем приняли участие школьники из стран Европы, Азии, Латинской Америки и Африки. Всего на международный этап поступило почти пять тысяч заявок из 22 стран. По итогам отбора 22 зарубежных финалиста — по одному от каждой страны-партнера — отправятся в арктическую экспедицию вместе с победителями российского конкурса.

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