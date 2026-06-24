На туристической ферме Ставрополья родились сразу три детеныша капибары

Для животных удалось создать среду, максимально близкую к естественной. Фото: ферма Альпак.

На туристической ферме в Ставропольском крае произошло редкое событие – на свет появились сразу три детёныша капибары. Считается, что этот зверек – один из самых требовательных к условиям содержания. Поэтому событие является уникальным для Юга России. Капибары практически не размножаются в некомфортных условиях, а рождение сразу трёх малышей считается не просто пополнением, а свидетельством того, что для этих животных создали максимально близкую к естественной среду.

Сейчас нНоворождённые чувствуют себя хорошо и пока находятся рядом с мамой. Но уже скоро их смогут увидеть и посетители фермы в Шпаковском округе Ставрополья. Там живут еще ламы, альпаки, черепахи, барашки, козы и другие животные.

«Агротуризм – одно из стратегических направлений туристической отрасли в Ставропольском крае. Краю есть что предложить туристу – фермы с редкими животными, винодельни, пасеки, этнокомплексы. В крае действуют более 100 агротуристических объектов, которые только в прошлом году приняли порядка 320 тысяч посетителей», – рассказали в министерстве туризма и оздоровительных курортов края.

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