Тело утонувшего 17-летнего подростка ищут в реке Подкумок на Ставрополье

В Ессентуках ищут подростка, который мог утонуть в реке Подкумок. Фото: МЧС по СК.

В Ессентуках ищут подростка, который мог утонуть в реке Подкумок. Как сообщает пресс-служба МЧС по Ставропольскому краю, к поискам 17-летнего юноши привлечены двадцать два человека и девять единиц техники. Спасатели сегодня днем пешим порядком обследовали береговую линию и русло реки в гидрокостюмах.

С наступлением темноты поисковые работы перенесли на завтра

«С 8:00 часов утра в акватории реки Подкумок продолжат работать сотрудники МЧС Ставрополья. Будут привлекаться водолазы», – говорится в сообщении спасателей.

Глава города Ессентуки Владимир Крутников призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам. Обстоятельства выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что российский певец и продюсер Максим Фадеев написал песню, посвященную восьмилетнему мальчику, погибшему при спасении друга в Ингушетии. Трагическая история маленького героя тронула его до глубины души.

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