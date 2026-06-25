С начала года 85 ветеранов СВО на Ставрополье получили помощь в трудоустройстве

Для тех, кто хочет открыть свое дело, предусмотрена выплата в размере 96,7 тыс. рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года Кадровый центр Ставрополья оказал помощь в трудоустройстве 85 ветеранам специальной военной операции. В настоящее время бывшие фронтовики работают в различных сферах, включая общественное питание, транспорт, охрану и городское хозяйство. Кроме того, 18 участников спецоперации решили заняться собственным бизнесом, став индивидуальными предпринимателями или самозанятыми.

Господдержка включает не только консультации, но и финансовые выплаты на открытие своего дела. Важную роль в профессиональной адаптации ветеранов играют региональный проект «Человек труда» и нацпроект «Кадры», в рамках которых участники проходят переобучение на востребованные специальности. Кадровый центр также проводит тренинги по психологии и мероприятия по социальной адаптации для ветеранов, а также организует специализированные ярмарки вакансий.

По данным краевого Кадрового центра «Работа России», с начала года к центр обратились 340 участников СВО, и для каждого разрабатывается индивидуальный маршрут трудоустройства. Для тех, кто хочет открыть свое дело, предусмотрена выплата в размере 96,7 тысячи рублей, а также обучение основам предпринимательства и консультации через сервис «Мой бизнес.МФЦ». Клуб участников СВО стал площадкой для консультаций, общения и обмена опытом.

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