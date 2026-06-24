На Ставрополье 77-летний водитель погиб в аварии из-за ухудшения самочувствия

ДТП случилось около 19 часов 40 минут на 342 километре федеральной автотрассы. Фото: ГАИ СК

В Минераловодском округе в результате опрокидывания автомобиля погиб 77-летний водитель. Как сообщили в пресс-службе краевого управления ГАИ, ДТП случилось около 19 часов 40 минут на 342 километре федеральной автотрассы «Кочубей–Нефтекумск–Зеленокумск–Минеральные Воды».

«77-летний водитель автомобиля "Эксид" не справился с управлением допустил наезд на тросовое ограждение разделяющее транспортные потоки встречных направлений, после чего автомобиль съехал в правый кювет и опрокинулся», – говорится в сообщении.

В результате ДТП 77-летний водитель (житель Георгиевского округа) погиб на месте происшествия. Его 75-летний пассажир (житель Георгиевского округа) с травмами был доставлен в медицинское учреждение.

Автоинспекторы выяснили, что погибший водитель ранее привлекался к административной ответственности за нарушения скоростного режима. По одной из версий, первопричиной ДТП могло стать ухудшение самочувствия возрастного водителя. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Детальные обстоятельства ДТП уточняются.

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