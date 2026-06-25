Противопожарную опашку протяженностью 88 км провели в Ставрополе

Для защиты от ландшафтных пожаров выполнена опашка.

В Ставропольском крае установилась сухая жаркая погода, объявлен режим чрезвычайной пожароопасности. Для защиты Ставрополя от ландшафтных пожаров городские власти каждый год проводят комплекс необходимых мер.

При этом особое внимание администрация города уделяет садовым и дачным товариществам.

В настоящее время завершился первый этап – специалисты выполнили опашку территории протяжённостью более 88 км. Также выжгли сухостой на площади более 525 га. В общей сложности было проведено 20 контролируемых выжиганий. Еще один необходимый прием для защиты от пожаров – обустройство минерализованных полос. На сегодняшний день их обустроено около 150 км.

«В этом году 25 пожароопасных направлений будут патрулировать порядка 63 человек и 15 единиц техники», - рассказал глава Ставрополя Иван Ульянченко.

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