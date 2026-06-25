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НовостиОбщество25 июня 2026 5:59

Жители Ставрополя могут представить свои проекты на всероссийском конкурсе

Ставропольцев приглашают к участию в этнокультурном конкурсе «Виртуальный тур по многонациональной России»
Евгения ТОКАРЕВА
Ставропольцы могут представить на конкурсе авторский этнокультурный проект.

Ставропольцы могут представить на конкурсе авторский этнокультурный проект.

Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В нашей стране стартовал V Всероссийский конкурс этнокультурных выставочных проектов «Виртуальный тур по многонациональной России». Его проводят для того, чтобы как можно больше жителей РФ, ближнего и дальнего зарубежья узнали о традициях и обычаях народов, живущих на территории России, смогли прикоснуться к богатому культурно-историческому наследию державы.

Представить свой авторский проект может любой желающий. Также в конкурсе могут принять участие музеи, НКО, бюджетные организации, люди с активной жизненной позицией, которым есть о чем рассказать.

По условиям конкурса заявки можно подать в нескольких номинациях, в числе которых: «Творческая экскурсия по этнокультурной выставке», «Единство народов России» и другие.

«Заявки принимаются до 20 сентября, а победителей определят в семи номинациях», - говорит глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Победителей выберет экспертное жюри. Всего заявлено 13 призовых мест. Также ещё одного победителя объявят по итогам онлайн-голосования.

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