В 2026 году более трех тысяч ставропольцев получили пенсионные накопления

Получить пенсионные накопления могут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

112 млн рублей – такую сумму Отделение Социального фонда России по Ставропольскому краю направило на выплату пенсионных накоплений с января 2026 года. Единовременные выплаты получили более трех тысяч ставропольцев.

Получить пенсионные накопления могут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Для тех, кто имеет право на досрочную пенсию, возраст меньше. Но в любом случае нужно 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

Как именно человеку выплатят накопления, зависит от их суммы. Если ежемесячная прибавка к пенсии не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера (в 2026 году это 16 288 рублей), то всю сумму отдадут сразу, одним платежом. Если больше – средства будут выплачиваться каждый месяц.

Пенсионные накопления не выплачиваются автоматически, для получения нужно написать заявление.

«Подать заявление можно через госуслуги или лично в клиентской службе СФР. Если же вы копили в негосударственном пенсионном фонде, оформлять выплату нужно там», - говорит управляющая Отделением СФР по Ставропольскому краю Елена Долгова.

Единовременная выплата перечисляется в течение двух месяцев после принятия решения. Этот срок необходим, чтобы вывести накопления из управляющей компании, где они инвестировались.

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