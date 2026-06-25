За месяц стоимость минимального продуктового набора выросла на Ставрополье

Стоимость минимального продуктового набора выросла на Ставрополье Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Стоимость минимального продуктового набора выросла за месяц в Ставропольском крае. Теперь базовый продуктовый набор обойдется ставропольцам в 8060 рублей. В сравнении с маем 2026 года он подорожал на 100 рублей.

Согласно данным Северо-Кавказстата, Ставропольский край стал самым «дорогим» регионом СКФО по этому показателю. Средняя стоимость продуктового набора в федеральном округе составляет 7460 рублей, что дешевле Ставрополья на 600 рублей.

Также изменилась стоимость фиксированного набора потребительских товаров. За месяц он подорожал на более чем 100 рублей и сейчас обойдется в 26278 рублей, что также дороже среднего показателя по СКФО на две тысячи.

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