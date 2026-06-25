Без воды остались три населенных пункта в Минераловодском округе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Минераловодском округе Ставрополья ряд населенных пунктов остался без воды. Причиной власти называют повышенная мутность воды в водоисточнике «река Юца». Работу приостановила фильтровальная станция ОСВ Пятигорска, заявил глава Минвод Максим Гаранжа.

Где в Минераловодском округе нет воды 25 июня

- поселок Новотерский;

- поселок Змейка;

- поселок Бородыновка.

Среди социально значимых объектов под ограничение попали СОШ №11 и детский сад №23. Как долго в муниципалитете не будет водоснабжения, не уточняется.

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