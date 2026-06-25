Овощи и молочка подорожали на Ставрополье за неделю Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

За неделю с 16 по 22 июня в Ставропольском крае сильнее всего подорожали некоторые овощи, зато подешевели яйца и печенье. Данные о средних ценах на продукты приводит Северо-Кавказстат.

Репчатый лук и морковь продолжает дорожать еще с прошлой недели. Лук вырос в цене на 2,34% и сейчас стоит в среднем 63,98 рубля за килограмм, а морковь – на 2,3%, до 57,45 рубля за килограмм. Сильнее всего из овощей подорожала свекла – на 2,66%. За килограмм придется отдать 49,02 рубля.

В цене также начала расти капуста, которая прибавила в стоимости 1,74%, тем самым увеличив цену до 52,24 рубля за кило. Стали дороже молоко (+1,51%) и черный чай (+2,27%), которые сейчас можно купить за 102,27 рубля за литр и 1374.35 рубля за килограмм соответственно.

При этом некоторые продукты за неделю подешевели. Сильнее всего снизилась цена на огурцы – на 4,69%. Теперь килограмм можно приобрести за 146,86 рубля. Также дешевле на 1,03% стали яйца. Десяток обойдется в среднем в 97,84 рубля. Их удешевление продолжается с прошлой недели. Сильнее всего за неделю подешевел килограмм печенья, потерявший в цене 2,76%. Купить его можно за 275,02 рубля. Картофель упал в цене на 1,36% – килограмм теперь стоит в среднем 68,71 рубля. Остальные продукты сильно не изменились по стоимости.

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