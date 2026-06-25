За неделю бензин на Ставрополье подорожал на 4,22%

За неделю на Ставрополье подорожал бензин Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае бензин подорожал на 4,22% за прошедшую неделю. Средняя стоимость топлива в регионе составила 72,36 рубля за литр. Об этом свидетельствуют данные Северо-Кавказстата.

Все основные виды топлива поднялись в цене. Меньше всего это затронуло бензин автомобильный марки АИ-98, прирост составил всего 0,83% и теперь он обходится в 97,87 рубля за литр. Бензин АИ-95 теперь стоит в среднем 74,85 рубля за литр. За неделю цена выросла на 4,29%.

Сильнее всего увеличилась стоимость бензина АИ-92. Прирост составил 4,33% и выйдет в 68,09 рубля за литр. Также на 4,25% подорожало дизельное топливо, литр которого сейчас обойдется в 79,43 рубля.

Тем временем в Дагестане ввели ограничение на продажу бензина. Теперь в одни руки отдают только 20 литров топлива. Власти объяснили эти меры необходимостью для «равномерного распределения имеющихся запасов между водителями».

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