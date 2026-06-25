Участницу дела экс-начальника ГИБДД Ставрополья посадят в колонию на 10 лет

Алесей Сафонов, бывший начальник ГИБДД Ставропольского края. Фото: ГИБДД Ставрополья

В Ставрополе вынесли приговор участнице дела о «транспортной мафии» осужденного экс-начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова. Суд установил причастность ставропольчанке к 50 эпизодам взяточничества и участие в преступном сообщества. Фигурантка раздавала пропуска водителям большегрузов, а также вела учет реализованных.

«Приговором суда признана виновной в совершении указанных преступлений и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей и ограничением свободы на срок один год», – сообщили в судах Ставропольского края.

Сразу за решетку осужденную не отправят. Дело в том, что у нее пятилетний ребенок. А значит, в колонию она поедет только когда он достигнет 14-летнего возраста. Также суд конфисковал имущество ставропольчанки на 4,664 млн рублей.

Сам Алексей Сафонов, которого приговорили к длительному сроку за создание «транспортной мафии», бьется за обжалование приговора. 20-летний срок в колонии и 100-миллионный штраф кажутся ему слишком жестокими. При этом он до сих пор не признает вину в преступлении и говорит, что ничего такого не совершал.

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