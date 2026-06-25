Дачники на Ставрополье чаще всего пользуются соцсетями и смотрят видео

Фото: Билайн

Аналитики Билайна изучили обезличенный трафик в СНТ на Ставрополье и выяснили, какие цифровые привычки у отдыхающих на природе в этом дачном сезоне. Благодаря запуску новых базовых станций 4G у клиентов появилось еще больше возможностей для интересного отдыха. В мае 2026 дачники-клиенты Билайна скачали 102 тысячи гигабайт, это сопоставимо с 366 тысячами серий сериалов.

Чаще всего вместо или после работы на грядках ставропольцы рассказывали о плодах своих трудов в соцсетях или искали информацию в поисковых системах (66% от общего трафика). Ровно четверть трафика дачники выделили на просмотр видеоконтента – не только фильмов и сериалов, но и коротких вертикальных роликов. Среди популярных приложений также оказались онлайн-игры, маркетплейсы и банки.

Директор Ставропольского отделения Билайна Анатолий Загорулько:

«Мы развиваем сеть на Ставрополье, чтобы наши клиенты могли пользоваться мобильным интернетом и за городом – на даче, рыбалке или во время прогулок на свежем воздухе. С мобильной связью вариантов проведения досуга становится намного больше. Мы продолжим увеличивать покрытие сети 4G не только в садовых товариществах, но и небольших населенных пунктах».

В 2025 году Билайн подключил к скоростному мобильному интернету 55 сел и хуторов Ставропольского края. Кроме того, оператор улучшил качество связи на большинстве автодорог края как федерального, так и краевого значения.

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