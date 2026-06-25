В Ессентуках сносят незаконную постройку

Фото: администрация города-курорта Ессентуки

Заброшенную постройку сносят в Ессентуках на углу улицы Первомайской и переулка Школьного. Уже прошли все подготовительные мероприятия, сейчас подрядчик уже приступил к демонтажу.

«Просим пешеходов выбирать альтернативные маршруты и обходить участок по другой стороне улицы», – предупреждают в администрация города-курорта Ессентуки.

Объект возвели незаконно. При строительстве здания не было получено соответствующих разрешений, из-за чего постройка осталась недостроенной. Местные жители неоднократно жаловались на недострой. Суды различных инстанций подтвердили необходимость снова.

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