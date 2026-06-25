Более 100 частных домов построили на Ставрополье через эскроу-счета

Более 100 частных домов построили на Ставрополье Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье построили уже более 100 частных домов через механизм эскроу-счетов. В процессе строительства находятся еще 211 объектов. Суть программы заключается в том, что средства граждан находятся на специальном банковском счете до момента сдачи объекта.

«Около 65% вводимого в эксплуатацию жилья в крае – это объекты индивидуального жилищного строительства. С марта 2025 года построено более 100 домов с применением счетов эскроу, еще 211 объектов на этапе строительства», – комментирует министр строительства и архитектуры Ставропольского края Андрей Уваров.

Большая часть построенных или еще строящихся объектов находится в Ставрополе, Предгорном, Шпаковском, Георгиевском округах, а также в городах КМВ. Всего в крае по этому механизму в сфере индивидуального жилищного строительства работают 270 застройщиков.

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