Прокуратура Ставрополя помогла местному жителю пересчитать плату за капремонт

Плата была начислена необоснованно. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

По результатам прокурорской проверки в Ставрополе произвели перерасчёт платы за капитальный ремонт. Поводом послужила жалоба местного жителя, получившего квитанцию на сумму порядка восьми тысяч рублей.

Проверка надзорного ведомства установила, что начисление было произведено неправомерно. На основании этого прокуратура обратилась в суд с иском о понуждении Фонда к корректировке расчётов.

В итоге исковые требования надзорного органа были удовлетворены судом в полном объёме, фактическое исполнение решения контролируется прокуратурой.

Напомним, ранее сообщалось, что три поселка Минераловодского округа Ставропольского края остались без воды. Ограничения связаны с повышенной мутностью водоисточника.

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