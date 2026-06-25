В столице Кабардино-Балкарии сгорел склад площадью 400 квадратных метров

В результате полностью сгорело складское помещение. Фото: МЧС по КБР.

Спасатели потушили возгорание на территории складского помещения в столице Кабардино-Балкарии Нальчике. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике, площадь возгорания составила порядка 400 квадратных метров.

«В 15:10 мск поступило сообщение о том, что в Нальчике по улице Калюжного произошел пожар. По прибытии установлено, что горит складское помещение», – говорится в сообщении.

Уже в 15:58 мск от спасателей поступило сообщение, что пожар локализован. Однако в результате полностью сгорело складское помещение. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось, что гибель 19-летнего рабочего вскрыла нарушения на стройплощадке в Кисловодске. Решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru