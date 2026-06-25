Жителям Кисловодска вернут почти 22 млн рублей за воду после перерасчета

Жители города получили компенсацию за дни, когда вода подавалась с нарушениями или отсутствовала совсем. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кисловодске по итогам прокурорской проверки ресурсоснабжающая организация по поставке воды была уличена в серьёзных нарушениях. Как выяснилось, компания незаконно ограничивала подачу водоснабжения на сроки, значительно превышающие установленные законом нормы, мотивируя это необходимостью восстановления уровня воды в местном водохранилище.

В ответ на выявленные факты прокуратура Ставропольского края внесла руководству ресурсоснабжающей организации обязательное для рассмотрения представление. Вмешательство надзорного органа принесло результат: для потребителей был организован массовый перерасчёт.

Корректировка начислений затронула свыше 40 тысяч абонентов. В общей сложности жителям региона вернули более 21,8 млн рублей в качестве компенсации за дни, когда вода подавалась с перебоями или отсутствовала вовсе.

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