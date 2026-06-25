На Ставрополье в аварии погиб бывший мэр Георгиевска Виктор Губанов

Виктору Губанову было 77 лет. Фото: соцсети главы округа Андрея Зайцева.

Вчера в дорожно-транспортном происшествии трагически погиб Виктор Губанов, бывший мэр и Почётный гражданин города Георгиевска. Об этом сообщил в своих соцсетях глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.

В своём сообщении он рассказал о профессиональном пути Виктора Ивановича. Губанов начал карьеру на Георгиевском консервном заводе, затем занимал руководящие посты в партийном аппарате КПСС и неоднократно избирался депутатом городского Совета. С 1997 по 2001 год он работал первым заместителем главы администрации, после чего был избран главой города. Его общий трудовой стаж превысил 30 лет.

За заслуги перед городом и обществом Виктора Губанова неоднократно отмечали наградами: почётными грамотами, дипломом фонда «Ренессанс», а также государственными орденами «Дружбы» и «Знак Почёта».

Глава округа выразил искренние соболезнования родным и близким покойного. Прощание с Виктором Губановым состоится 26 июня. В 11:00 по московскому времени в Кафедральном соборе на улице Строителей в Георгиевске пройдёт отпевание.

Напомним, днем ранее сообщалось об аварии, в которой погиб 77-летний водитель. Следователи предварительно выяснили, что он не справился с управлением из-за ухудшения состояния за рулем. ДТП произошло на 342 километре федеральной автотрассы «Кочубей–Нефтекумск–Зеленокумск–Минеральные Воды».

Виктор Губанов за рулем «Эксид» врезался в тросовое ограждение, разделяющее транспортные потоки встречных направлений, после чего автомобиль съехал в правый кювет и опрокинулся. Вместе с ним в салоне иномарки был 75-летний пассажир, он в больнице.

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