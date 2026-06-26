Драгоценностей на 16 млн рублей изъяли из подпольной мастерской на Ставрополье

Было обнаружено и изъято более 700 шт. ювелирных изделий на общую сумму более 15 млн рублей. Фото: МВД России по Ставропольскому краю

В Ставропольском крае совместными усилиями сотрудников ФСБ и МВД была прекращена деятельность нелегального производства и сбыта ювелирных изделий без обязательной маркировки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования выяснилось, что преступная группа подпольно действовала на территории городов Новопавловск и Георгиевск. Злоумышленники организовали изготовление украшений из драгоценных металлов в скрытом от проверок цеху, игнорируя требования о маркировке. Готовая продукция реализовывалась через подконтрольную им сеть ломбардов.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в этих ломбардах было обнаружено и изъято свыше 700 единиц ювелирных изделий. Общая стоимость конфискованного товара превышает 15 миллионов рублей.

В настоящее время следствие по данному уголовному делу продолжается.

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