Грузовая «ГАЗель» загорелась на трассе на Ставрополье

К счастью, водитель «ГАЗели» не пострадал. Фото: пресс-службы ПАСС СК

Пожарные ПЧ №147 поселка Краснозоринского ПАСС СК потушили загоревшуюся во время пути «ГАЗель» в Новоалександровском округе Ставрополья.

«Возгорание произошло сегодня в станице Кармалиновской на автодороге «Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское». Загорелась «ГАЗель», перевозившая конструкции для вентиляции», – говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края».

Об инциденте сообщил проезжавший мимо автомобилист, который и увидел пожар.

К месту оперативно прибыли спасатели. Как выяснилось, в горящем транспорте был установлен газовый баллон, который мог взорваться в любую секунду. Специалисты тут же приступили к тушению пламени, не дав взорваться установке.

К счастью, водитель «ГАЗели» не пострадал, и в целом, обошлось без жертв. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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