Две ярмарки выходного дня пройдут в последние выходные июня в Ставрополе

Две ярмарки выходного дня откроют в Ставрополе в выходные Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В последние выходные июня в Ставрополе пройдут две ярмарки выходного дня. Торговлю развернут 27 июня на улице Васильева, 35/1, а 28 июня – на площади 200-летия. Администрация краевой столицы также рассказала о вечерних ярмарках.

«Сделать покупки горожане могут и на вечерних ярмарках, которые проходят по вторникам и пятницам с 16 до 20 часов на улице Доваторцев, 13. Также приобрести товары ставропольских фермерских хозяйств и производителей можно по четвергам на улице Пригородной, 215/1 и Доваторцев, 50/1», – говорится в сообщении мэрии.

Также в Ставрополе работает акция «Овощи к подъезду». По заявлению властей, качественные овощи и фрукты, которые выращивают в Ставропольском крае, можно купить на 76 внутриквартальных точках. Продавать их будут прямо из автомобилей.

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