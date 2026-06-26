Россельхознадзор предупреждает об опасном сорняке на Ставрополье

Фото: пресс-служба Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора

На Ставрополье Россельхознадзор информирует об опасном карантинном сорняке — амброзия полыннолистная. Растение наносит значительный вред экологии и сельскому хозяйству. Сорняк также опасен и для человека, являясь сильнейшим аллергеном, который может распространяться на большие расстояния.

«С амброзией необходимо бороться до начала цветения. Самый эффективный метод — удаление растения с корнем. Скашивание неэффективно, так как амброзия быстро отрастает, образуя до 15 новых побегов. Однако регулярное скашивание может предотвратить цветение и плодоношение сорняка», – комментируют в пресс-службе Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

Сейчас в крае зафиксированы 755 карантинных зон, расположенных на площади более 2,7 млн гектаров. За нарушение правил борьбы с сорняком предусмотрены штрафы для: на граждан — от 300 до 500 рублей, на должностных лиц — от 500 до 1000 рублей, на юридических лиц — от 5000 до 10 000 рублей.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru