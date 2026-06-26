До 27 июня продлили чрезвычайную пожароопасность на Ставрополье Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье объявили чрезвычайную пожароопасность пятого класса. Сообщение от РСЧС получили гости и жители края 26 июня 2026 года. Пятибалльный уровень опасности будет сохраняться в восточной части региона.

Также высокая пожароопасность четвертого класса ожидается в северной части региона до конца 26 июня и в течение суток 27 июня 2026 года. Одновременно с этим на Ставрополье действует штормовое предупреждение. Экстренные службы работают в режиме повышенной готовности.

«Категорически запрещается разведение открытого огня. Будьте внимательны и осторожны! Номер экстренных оперативных служб –112», – напоминают в сообщении.

Напомним, что с 1 июля 2026 года на Ставрополье введут особый противопожарный режим. Это значит, что до конца сентября в регионе запрещается проводить любые пожароопасные работы в лесах и полях.

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