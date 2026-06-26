Цветочные букеты подорожали на 16% перед выпускными в Ставрополе

Цветочные букеты подорожали перед выпускными в Ставрополе Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе букеты перед выпускными подорожали на 16% в этом году. В сравнении с 2025 годом ставропольцы покупают цветы к предстоящему празднику больше на 14%.

«Чаще всего жители города отдают предпочтение монобукетам за 3,4 тысяч рублей (+2% год к году) из альстромерий и кустовых роз. Средняя стоимость авторских букетов составляет 3,4 тысяч рубдей (+13% год к году), в этой категории спросом пользуются сочетания из кустовых роз и альстромерий», – приводят данные в РБК Кавказ.

В качестве подарков для учителей выбирают подарочные сертификаты на сумму от пяти до 10 тысяч рублей. В зависимости от предпочтений получателя их можно обменять на товары или услуги.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru