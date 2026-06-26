Хозяин Милы очень скучает по ней Фото: Личный архив героя публикации.

Житель Ставрополя по имени Руслан последние дни не находит себе места. Пропала его любимица, собака древней итальянской породы кане-корсо по кличке Мила.

«Моя принцесса! Мое сердце украли у меня, когда я был в больнице. Забыл, что такое сон, сильно переживаю, не могу, когда ее нет рядом. Помогите вернуть мою девочку!» – написал расстроенный хозяин в группе фонда помощи бездомным животным «Ковчег».

Миле всего 3,5 месяца Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Руслан уточнил, что кража произошла на улице Чехова, 85/15А. Щенку 3,5 месяца, окрас черный, уши и хвост купированные.

Если вам что либо известно, где может находиться Мила, позвоните по телефону: 8-906-474-08-86. Хозяин собаки гарантирует вознаграждение за помощь в ее возвращении.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, что суд вынес приговор 67-летнему мужчине, который «в лечебных целях» похитил и убил собаку в Москве.