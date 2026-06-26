Более 300 млн рублей группировка похитила у предприятия на Ставрополье

Более 300 млн рублей преступная группировка похитила у предприятия на Ставрополье Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье преступная группировка, состоящая из восьми человек, похитила у водоканала более 300 млн рублей. Участники банды использовали сразу несколько коррупционных схем одновременно.

«По версии следствия, в период с 2023 по август 2025 года бывший врио гендиректора предприятия в сфере водоснабжения создал преступное сообщество и вовлек в него руководителей и сотрудников ключевых отделов, подрядных организаций и аффилированных коммерческих структур», – пишут в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Ущерб от преступлений оценили в 300 млн рублей. На участников группировки возбудили уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Мошенничество», «Присвоение или растрата» и «Превышение полномочий». Сейчас материалы отдали в суд на рассмотрение.

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