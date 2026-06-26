На Кубани пчелы гибнут от нового опасного клеща Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае пчеловоды зафиксировали гибель пчел от клеща Тропилепса. Это новый вид паразита, который способен уничтожить семью меньше чем за месяц. Очаги заражения обнаружены на Кубани, Кавказе и Ставрополье. Об этом сообщили коллеги из издания BFM Кубань.

Этот паразит мельче и подвижнее Варроа, его личинки почти не видны. Как объяснила профессор одного из институтов Кубани Лариса Морева, самка откладывает до восьми яиц на личинку пчелы, те питаются гемолимфой и губят расплод. Взрослые особи не опасны для пчел, но их разносят трутни.

Ученые ищут способы борьбы, но сложность в том, что уничтожать клеща нужно на стадии личинок – эффективны препараты на основе щавелевой и муравьиной кислот. Но пчеловодов беспокоит, что аграрии массово используют пестициды на полях рапса, убивающие насекомых мгновенно. Предупреждения о обработках приходят не всегда. Вдобавок появилась сухая назема – пчелы чернеют и сохнут.

В этом году зимовка для пасек была тяжелой, из-за чего акациевый и майский мед собрать не удалось – ресурсы ушли на восстановление ослабленных семей. По словам Моревой, мед в этом сезоне будет дорогим и дефицитным.

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