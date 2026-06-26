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НовостиОбщество26 июня 2026 13:39

На Кубани пчелы гибнут от нового опасного клеща

Паразит способен уничтожить семью меньше чем за месяц
Матрена ВАСИЛЕВСКАЯ
На Кубани пчелы гибнут от нового опасного клеща

На Кубани пчелы гибнут от нового опасного клеща

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае пчеловоды зафиксировали гибель пчел от клеща Тропилепса. Это новый вид паразита, который способен уничтожить семью меньше чем за месяц. Очаги заражения обнаружены на Кубани, Кавказе и Ставрополье. Об этом сообщили коллеги из издания BFM Кубань.

Этот паразит мельче и подвижнее Варроа, его личинки почти не видны. Как объяснила профессор одного из институтов Кубани Лариса Морева, самка откладывает до восьми яиц на личинку пчелы, те питаются гемолимфой и губят расплод. Взрослые особи не опасны для пчел, но их разносят трутни.

Ученые ищут способы борьбы, но сложность в том, что уничтожать клеща нужно на стадии личинок – эффективны препараты на основе щавелевой и муравьиной кислот. Но пчеловодов беспокоит, что аграрии массово используют пестициды на полях рапса, убивающие насекомых мгновенно. Предупреждения о обработках приходят не всегда. Вдобавок появилась сухая назема – пчелы чернеют и сохнут.

В этом году зимовка для пасек была тяжелой, из-за чего акациевый и майский мед собрать не удалось – ресурсы ушли на восстановление ослабленных семей. По словам Моревой, мед в этом сезоне будет дорогим и дефицитным.

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