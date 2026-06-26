Свыше 546 млн рублей компании обязаны вернуть в бюджет на Ставрополье

Свыше 546 млн рублей компании обязаны вернуть в федеральный бюджет на Ставрополье Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Две компании через суд обязали вернуть в федеральный бюджет более 546 млн рублей. Они вступили в картельный сговор для участия в закупке на капитальный ремонт автомобильной дороги «Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала».

«Работа над делом продолжалась более двух лет: сотрудники ведомства не только зафиксировали факт сговора, но и отстояли свою позицию в судах разных инстанций, в том числе и Верховном суде Российской Федерации», – сообщают в УФАС Ставропольского края.

Суд первой инстанции не удовлетворил требование прокуратуры, однако после подачи апелляции решение было пересмотрено. Апелляционный суд доказал существование картельный сговора, нарушающего конкуренцию, и обязал компании вернуть средства в федеральный бюджет.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru