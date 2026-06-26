Сразу 11 участников СВО представят Ставрополье на всероссийском чемпионате

Конкурсантам предстоит продемонстрировать свои навыки в пяти профессиональных компетенциях. Фото: минобразования СК

В Казани стартовал чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс» 2026 года, в котором участвует сборная Ставрополья. В краевую делегацию вошли 16 человек, из которых 11 конкурсантов, а также представители регионального центра развития движения «Абилимпикс» и филиала Фонда «Защитники Отечества».

Конкурсантам предстоит продемонстрировать свои навыки в пяти профессиональных компетенциях: водитель автомобиля (три участника), инструктор по адаптивной физкультуре (четыре участника), электромонтаж (один), сварочные технологии (два), эксплуатация сельскохозяйственных машин (один).

«В этом году во всероссийском чемпионате примут участие более 600 бойцов СВО из 86 регионов. Это событие не только подчеркивает важность профессионального мастерства, но и служит платформой для реабилитации и успешной интеграции ветеранов в общество», - рассказали в министерстве образования Ставрополья .

Чемпионат «Абилимпикс» завершится 1 июля.

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