Под Кисловодском обнаружили археологические памятники IV-II тысячелетий до н.э.

Памятники относятся к периоду раннего средневековья (IV–II тысячелетия до н. э.) Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Два древних поселения — «Зеркарика» и «Кампышева балка-1», расположенные на юго-западных склонах Джинальского хребта, были включены в единый государственный реестр как объекты культурного наследия регионального значения. Об этом сообщила пресс-служба правительства края.

Объект «Зеркарика» занимает мысообразный участок на левом берегу ручья Ольховка в одноимённой балке, а его территория превышает 20 тысяч квадратных метров. Поселение «Кампышева балка-1» площадью свыше 8,5 тысячи квадратных метров находится в месте соединения двух балок.

Согласно экспертной оценке, эти памятники относятся к периоду раннего средневековья (IV–II тысячелетия до н. э.), однако учёные полагают, что наиболее древние культурные слои могут насчитывать до шести тысяч лет. В ходе раскопок специалисты обнаружили каменную зернотёрку, а также остатки межевых ограждений позднезолотоордынского времени. Примечательно, что для строительства этих ограждений использовались материалы, полученные при разрушении ещё более древних оборонительных сооружений.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru