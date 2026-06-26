Спрятанные в продуктах телефоны пытались передать в три колонии на Ставрополье

Все незаконные передачи обнаружены и изъяты. Фото: УФСИН СК

На Ставрополье сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) пресекли сразу три попытки передачи запрещённых предметов в подведомственные учреждения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в исправительной колонии № 2 при проверке посылок и передач, предназначенных одному из осуждённых, был найден мобильный телефон. Устройство было тщательно замаскировано среди продуктов питания. В настоящее время сотрудники устанавливают личность отправителя.

В исправительной колонии № 11 у мужчины, прибывшего для проведения медицинского осмотра осуждённых, были обнаружены и изъяты три сотовых телефона и две пары беспроводных наушников. Техника была спрятана в пластиковом лотке внутри его сумки.

В следственном изоляторе № 1 города Ставрополя запрещённый предмет обнаружили в посылке, адресованной обвиняемому. Мобильный телефон был спрятан в пакете с сахаром.

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