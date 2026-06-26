Глава стройкомпании в Невинномысске почти год не платил работникам зарплату

Проверка финансово-хозяйственной деятельности показала, что у организации были средства для своевременной выплаты заработной платы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В отношении генерального директора коммерческой организации из Невинномысска возбуждено уголовное дело по факту длительной невыплаты заработной платы. По информации следственного управления СК России по Ставропольскому краю, руководитель строительной компании не выплачивал зарплату 19 сотрудникам в период с сентября 2025 года по июнь 2026 года.

Сумма задолженности превысила 2,9 млн рублей. В ходе проверки было установлено, что у предприятия имелись средства для расчётов с персоналом, однако они были направлены на иные производственные нужды.

Дело возбуждено по материалам прокуратуры города. Проводятся процессуальные действия для установления всех обстоятельств и восстановления трудовых прав работников.

Напомним, ранее сообщалось, что после вмешательства прокурора на Ставрополье отремонтировали дороги и свет. глава ведомства Юрий Немкин лично контролирует восстановление прав жителей в сфере ЖКХ.

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