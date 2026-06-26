Госавтоинспекторы рекомендуют автомобилистам временно воздержаться от поездок в указанном направлении. Фото: стоп-кадр видео ГАИ СК.

На Ставрополье после сильных дождей пришлось ограничивать движение автотранспорта по одной их трасс из-за подтопления дороги. Как сообщает краевое управление Госавтоинспекции, сегодня около 20 часов 00 минут было ограничено движение транспорта с 44 по 45 километры на автодороге «Александровское - Новоселицкое - Буденновск».

«Причиной введенных ограничений стало схождение селевых потоков на проезжую часть с полей», - говорится в сообщении ведомства.

Госавтоинспекторы рекомендуют автомобилистам временно воздержаться от поездок в указанном направлении.

О снятии ограничений сотрудники ведомства пообещали сообщать сразу же после ликвидации ЧП.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Пятигорска призвал горожан помочь 27 июня в поисках унесённой рекой девушки. Она пропала 23 июня у реки Подкумок.

Трассу перекрыли на Ставрополье из-за селевого потока

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