На Ставрополье после сильных дождей пришлось ограничивать движение автотранспорта по одной их трасс из-за подтопления дороги. Как сообщает краевое управление Госавтоинспекции, сегодня около 20 часов 00 минут было ограничено движение транспорта с 44 по 45 километры на автодороге «Александровское - Новоселицкое - Буденновск».
«Причиной введенных ограничений стало схождение селевых потоков на проезжую часть с полей», - говорится в сообщении ведомства.
Госавтоинспекторы рекомендуют автомобилистам временно воздержаться от поездок в указанном направлении.
О снятии ограничений сотрудники ведомства пообещали сообщать сразу же после ликвидации ЧП.
Напомним, ранее сообщалось, что мэр Пятигорска призвал горожан помочь 27 июня в поисках унесённой рекой девушки. Она пропала 23 июня у реки Подкумок.
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